сегодня в 18:33

Студентка из Королева одержала победу в конкурсе профессионального мастерства

Среди обучающихся 2-3 курсов СПО организаций Московской области по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» прошел региональный конкурс профессионального мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

По итогам конкурса 1 место заняла Анастасия Старченкова из техникума имени С. П. Королева, 2 место — Валерия Новикова из Дмитровского техникума, 3 место — Дарья Пугаева из Можайского техникума.

Конкурс, инициаторами которого выступили директор Дмитровского техникума Ирина Александровская и генеральный директор мебельного комбината «Ладья» Игорь Макаров, прошел непосредственного на базе предприятия. Участники конкурса — студентки 2-3 курсов из Дмитрова, Можайска, Талдома, Дубны и Королева соревновались в качественном пошиве изделия-подушки.

Директор Дмитровского техникума, открывая конкурс, поблагодарила Игоря Макарова за профессиональное сотрудничество, вручила благодарственное письмо руководителя регионального центра развития движения «Абилимпикс» Московской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что участники получили дипломы и сувениры, а победителей конкурса наградили ценными призами.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.