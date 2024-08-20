сегодня в 14:08

Студентка из Коломны победила в конкурсе выпускных квалификационных работ

Студентка магистратуры факультета иностранных языков ГСГУ Ксения Елисеева стала победительницей III международного конкурса выпускных квалификационных работ «Успешный дебют». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Эксперты высоко оценили работу выпускницы «Ценностно-смысловые аспекты профессиональной компетентности учителя иностранного языка в системе регионального образования». Ее Ксения написала под руководством доктора педагогических наук, профессора Ирины Саламатиной.

«Поздравляем вас с заслуженной победой! Ваши труд и преданность науке не остались незамеченными, и ваше достижение стало великолепным примером выдающейся научной деятельности. Желаем вам новых ярких открытий, вдохновляющих исследований и успехов в реализации ваших идей», — заявили в оргкомитете конкурса.

Конкурс «Успешный дебют» проводится международным центром научно-исследовательских проектов «Наука и образование online». Победители и призеры имеют возможность разместить свою работу в сборнике научных трудов.

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