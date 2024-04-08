Студентка из Долгопрудного победила на фестивале науки «Гении Подмосковья»

Студентка группы ЭБАС-21 Долгопрудненского физтех-колледжа Кира Мухина стала победителем, заняв I место в своей возрастной категории в области технических наук.

Кира представила на фестивале проект «Электронная трость (робот-поводырь)». Проект представляет собой уникальное устройство, способное помогать людям с ограниченными возможностями передвижения. Робот-поводырь обладает специальными датчиками, которые помогают определять препятствия на пути и безопасно проводить человека через них. Это инновационное решение может значительно улучшить качество жизни людей с ограничениями и обеспечить им большую независимость.

Наставником студентки выступила преподаватель Долгопрудненского физтех-колледжа Алина Зуева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.