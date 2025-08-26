Студентка губернского колледжа Серпухова вошла в число сильнейших молодых педагогов

Лучшие проекты молодых педагогов участников направления «Мотивировать», организатором которого выступает проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» назвали в Пятигорске. Наставническую поддержку получили 10 проектных команд, в составе которых были участники из разных регионов страны. Среди них студентка Губернского колледжа Александра Логачева, сообщает пресс-служба президентской платформы.

Работа по направлению «Мотивировать» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходила на второй смене Всероссийского молодежного форума «Машук». В течение шести дней 265 студентов педагогических направлений, молодых учителей и классных руководителей из разных регионов страны работали над созданием социально значимых инициатив в сферах наставничества, духовно-нравственного воспитания, культуры, медиа и технологий, а также формирования государственной идентичности через систему образования.

Направление «Мотивировать» было нацелено на поддержку профессионального и личностного становления будущих и начинающих учителей, а также развитие проектных инициатив в сфере образования. Особое внимание уделялось воспитательному и патриотическому аспекту деятельности педагога – в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне этот вектор приобретает особую значимость, подчеркивая роль учителя как носителя духовно-нравственных ценностей и защитника будущего страны.

«Каждая из команд направления «Мотивировать» представила по-настоящему содержательные, нестандартные и социально важные инициативы. Мы видим, с каким энтузиазмом и ответственностью молодые педагоги и студенты подходят к решению задач в сфере образования – и это внушает уверенность в нашем будущем. От имени всей команды проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» хочу поблагодарить участников направления «Мотивировать» за их идеи, искреннюю вовлеченность и желание менять систему образования к лучшему. Проекты, отмеченные экспертным жюри, обладают потенциалом к масштабированию и, при сопровождении наставников, смогут быть реализованы на практике в различных регионах страны», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Жюри, состоявшее из ведущих экспертов образовательного и медийного сообществ страны, определило лучшие проектные инициативы. По итогам работы направления «Мотивировать» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в число победителей вошла команда №25, участником которой стала Александра Логачева, студентка ГАПОУ МО «Губернский колледж», с проектом «Учи ИИ», направленным на поддержку молодых педагогов из малых городов, столкнувшихся с трудностями, приводящими к уходу из профессии. В формате интенсива участники получат инструменты и знания для эффективной работы со сложностями, что позволит снизить отток кадров из образовательной сферы.

Команда, представившая данную инициативу, получила наставническое сопровождение от экспертов в сфере социального проектирования, что позволит продолжить развитие и успешную реализацию своих идей.

«Флагманы образования» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленный на развитие профессиональных и лидерских качеств студентов, педагогов и управленцев в сфере образования. Проект объединяет конкурсы, образовательные программы и цифровые сервисы, формируя активное профессиональное сообщество.

С 2019 года участниками проекта стали более 370 000 человек. Победители получают возможность обучения в лучших образовательных организациях страны, включаются в кадровый резерв и реализуют свои проекты на региональном и федеральном уровнях.

В 2025 году в проекте представлены четыре тематических конкурсных трека: «Медиа», «Государство», «Культура», «Наставничество». Кроме того, объявлен конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования», призванное раскрыть лидерский потенциал и распространить передовой опыт в сфере образования. Регистрация открыта на официальном сайте.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

