Студентка Губернского колледжа одержала победу на международном чемпионате

С 8 по 12 октября в Республике Беларусь прошел международный Чемпионат категории CACIT «RED DOG» по рабочим качествам собак, в котором приняли участие представители стран СНГ. Об этом сообщила

«Губернский колледж» на этом Чемпионате представляла спортивная пара — студентка третьего курса отделения Кинологии Мальцева Ксения и ее голландская овчарка Цера.

В ходе соревнований необходимо было показать высокий уровень управляемости собаки проводником, красивую и гармоничную работу.

Выступление Ксении было отмечено судьей международного класса Арнольдом Киваго. Несмотря на то, что наша студентка стала самым молодым участником соревнований, она смогла показать превосходный результат (99 баллов из 100), опередив при этом более опытных участников.

Наша спортивная пара продемонстрировала отличный уровень подготовки и стала победителем в нормативе IBGH (послушание).

