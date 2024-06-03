Студентка Дмитровского техникума одержала победу на Всероссийском конкурсе

В зале «Царский» культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово», состоялся двенадцатый ежегодный конкурс «Сладкая радость». Студентка третьего курса Дмитровского техникума заняла первое место. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс, организованный Московской ассоциацией кулинаров, в этом году включал в себя темы «Детский праздник» и «Счастливое детство». Также была представлена специальная номинация, посвященная 85-летию Владимира Гуральника, выдающегося кондитера и автора известных десертов «Прага» и «Птичье молоко».

Участие в конкурсе «Сладкая радость» предоставляет молодым кондитерам возможность обучаться у опытных мастеров, развивать свои навыки и получать знания, которые помогут им в будущем профессиональном росте.

Победа в таком событии является значимым достижением для Екатерины Назаровой и важным шагом в ее карьере кондитера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.