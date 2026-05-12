Студентам техникума в Жуковском рассказали о дипфейках и дропперстве

В Жуковском для студентов провели лекцию о дипфейках, дропперстве и рисках, связанных с «легким заработком». На площадке техникума имени В. А. Казакова состоялась беседа с помощником городского прокурора Дарьей Тихолаз. Участники встречи подробно рассмотрели распространенные сегодня преступные схемы, среди которых — применение дипфейков и дропперство, сообщила пресс-служба подмосковной проуратуры.

Слушателям объяснили, как действуют аферисты, совершающие звонки с незнакомых номеров: иногда хватает минуты разговора, чтобы средства оказались списаны со счета. Отдельно остановились на объявлениях о «быстром заработке» в мессенджерах — чаще всего за ними скрываются либо вербовка в наркокурьеры, либо схемы по выманиванию денег у пожилых людей. Студентам напомнили, что за каждое из перечисленных деяний законом установлена уголовная ответственность.