Студентам РГУТИС рассказали, как не стать жертвой киберпреступников

Помощник Пушкинского городского прокурора Юлия Муртазалиева рассказала студентам-первокурсникам РГУТИС, как не стать жертвой киберпреступников. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В настоящее время почти каждое второе преступление в нашей стране совершается с использованием цифровых технологий. Злоумышленники оказывают психологическое давление, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, звонят жертвам и стараются завладеть их деньгами либо аккаунтами на «Госуслугах». Кроме того, через социальные сети молодых людей нередко пытаются втянуть в противоправные действия, за что предусмотрена крайне строгая ответственность.

Ключевое правило: никогда никому не называйте коды, пришедшие в СМС, и не ставьте подозрительные приложения по просьбе посторонних. Сохраняйте бдительность и всегда перепроверяйте любую информацию через официальные каналы.