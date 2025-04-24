Студентам показали производство детских площадок в Солнечногорске

Студенты «Колледжа „Подмосковье“ с экскурсией побывали на заводе „Феникс“ в деревне Есипово в Солнечногорске. Там производят игровые системы для детских площадок, спортивное оборудование, уличную мебель. Посещение прошло к празднику труда в Подмосковье, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребятам показали, как и на каком оборудовании изготавливают продукцию, ознакомили с условиями труда и спецификой работы. Они узнали больше о профессиях робототехника, оператора станка с числовым программным управлением и трехмерной печати.

«Серию профессиональных экскурсий на производства мы организуем по поручению главы Солнечногорска Константина Михалькова. Они помогают студентам ознакомиться с потенциальными местами работы на территории округа», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Руководство предприятия рассказало молодым людям, что приветствуют специалистов со знанием робототехники, но также у компании есть опыт найма сотрудников без профессиональных знаний. Их обучали в процессе, и сейчас они создают детали в программах для 3D-моделирования.

«Студенты были заинтересованы. Им понравилось оборудование, качество производимых нами малых архитектурных форм. Я думаю, что это может повлиять на выбор их профессии, потому что впечатление остаётся: я видел по их глазам, что был интерес, они задавали много вопросов. Если кто-то придет работать именно к нам, мы будем очень рады», — рассказал генеральный директор ООО «Феникс» Алексей Пучков.

На производстве работают жители близлежащих населённых пунктов, Солнечногорска, Зеленограда и Химок.

Завод «Феникс» расположен на 6000 кв. м. Компания предоставляет широкий спектр услуг для создания современных игровых и общественных пространств: проектирование и дизайн, производство и установку оборудования, сервисное обслуживание и модернизацию.

Проекты реализованы во многих регионах России: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Тамбове, Воронеже, Челябинске, Уфе и других, — а также Казахстане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.