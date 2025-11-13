Студентам Подольска показали работу системы «Антисон» на предприятии Мострансавто

сегодня в 14:41

В Подольске 30 студентов колледжей познакомили с работой подольского градообразующего транспортного предприятия на базе МАП № 5 «Мострансавто». В автопарке запустили пилотный проект по внедрению электронных путевых листов и начали тестировать «Антисон» — систему автоматизированного решения для контроля состояния водителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студентам рассказали, что в округе ежедневно выходят на линию 249 автобусов. Суточный пробег парка составляет 46 тыс. км. Ежегодно прибавляется динамика роста этих показателей.

Представители предприятия поделились актуальными данными и инновационными проектами. В 2024 году Мострансавто взяло на обслуживание 73 маршрута, ранее находившихся в ведении коммерческих перевозчиков. На линии вышло 725 автобусов большого и среднего класса.

«Мне очень понравилась экскурсия. Было интересно узнать, какие профессии востребованы в нашем округе, как устроена работа большого автопарка и какие технологии сегодня применяются в транспортной сфере», — сказала учащаяся второго курса колледжа «РГУТИС» Дарья Емельянова.

С приветственным словом к ребятам обратился депутат совета депутатов Дмитрий Шилкин который подчеркнул значимость таких встреч для профессиональной ориентации молодежи.

В завершение мероприятия студентам предложили рассмотреть «Мострансавто» в качестве потенциального места трудоустройства. Здесь готовы принимать на работу молодых специалистов и предоставлять возможности для профессионального роста.

В мероприятии приняли участие студенты из Московского областного современного колледжа, колледжа «РГУТИС», «Многопрофильного колледж № 1» и образовательной площадки № 1 Подольского колледжа имени А. В. Никулина.

