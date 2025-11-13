Студентам Подольска показали работу системы «Антисон» на предприятии Мострансавто
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске 30 студентов колледжей познакомили с работой подольского градообразующего транспортного предприятия на базе МАП № 5 «Мострансавто». В автопарке запустили пилотный проект по внедрению электронных путевых листов и начали тестировать «Антисон» — систему автоматизированного решения для контроля состояния водителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Студентам рассказали, что в округе ежедневно выходят на линию 249 автобусов. Суточный пробег парка составляет 46 тыс. км. Ежегодно прибавляется динамика роста этих показателей.
Представители предприятия поделились актуальными данными и инновационными проектами. В 2024 году Мострансавто взяло на обслуживание 73 маршрута, ранее находившихся в ведении коммерческих перевозчиков. На линии вышло 725 автобусов большого и среднего класса.
«Мне очень понравилась экскурсия. Было интересно узнать, какие профессии востребованы в нашем округе, как устроена работа большого автопарка и какие технологии сегодня применяются в транспортной сфере», — сказала учащаяся второго курса колледжа «РГУТИС» Дарья Емельянова.
С приветственным словом к ребятам обратился депутат совета депутатов Дмитрий Шилкин который подчеркнул значимость таких встреч для профессиональной ориентации молодежи.
В завершение мероприятия студентам предложили рассмотреть «Мострансавто» в качестве потенциального места трудоустройства. Здесь готовы принимать на работу молодых специалистов и предоставлять возможности для профессионального роста.
В мероприятии приняли участие студенты из Московского областного современного колледжа, колледжа «РГУТИС», «Многопрофильного колледж № 1» и образовательной площадки № 1 Подольского колледжа имени А. В. Никулина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.