Студентам Подмосковья расскажут о героях прошлого и современности на лекции «Знания»

29 сентября Российское общество «Знание» проведет онлайн-лекцию для студентов колледжей и вузов регионов Центрального федерального округа, в том числе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Лектором выступит директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина», участник специальной военной операции Иван Бондюков.

Темой диалога станет «Герои России сквозь века». Молодых людей познакомят с примерами мужества и самоотверженности. Участники узнают о подвигах героев различных эпох, начиная с древней Руси и заканчивая современными событиями. Особое внимание будет уделено роли героизма и самопожертвования в сохранении и укреплении российской государственности.

Иван Бондюков поделится личным опытом участия в спецоперации, расскажет о своих товарищах и о том, что значит быть героем в наши дни. Он также ответит на вопросы студентов и поделится своими мыслями о важности сохранения памяти о героическом прошлом России.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Трансляция будет доступна по ссылке, начало в 13:00.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.