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Студентам Подмосковья напомнили о правилах поведения при теракте

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли Всероссийские учения по антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учения проходили в несколько этапов. Сначала был проведен классный час, на котором студентам рассказали о правилах поведения при угрозе теракта. Затем состоялись практические занятия, где участники отрабатывали действия в случае вооруженного нападения, обнаружения взрывного устройства и эвакуации.

В учениях приняли участие более 2 тыс. студентов и свыше 500 сотрудников колледжа, а также представители МВД, МЧС и Росгвардии.

Это позволило отработать взаимодействие между ними и проверить готовность к действиям в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.