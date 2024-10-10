Студентам Одинцова рассказали, где можно приобрести опыт работы по специальности

В Одинцовском техникуме состоялся телемост с Международной молодежной общественной организацией содействия повышению мобильности трудовых ресурсов «Мобильные кадры России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Основными задачами организации являются обеспечение занятости и профессиональной ориентации молодежи Российской Федерации, обеспечение мобильности кадров, а также патриотическое воспитание работающей молодежи и популяризация рабочих профессий.

В ходе телемоста студенты старших курсов узнали, где и как можно приобрести опыт работы по специальности, в том числе по специальностям «Топливно-энергетического комплекса» или в смежных отраслях.

Кроме того, учащиеся также познакомились с объектами, условиями трудоустройства и проживания, с отзывами студентов других учебных заведений.

«Обучающиеся смогли задать интересующие их вопросы о трудоустройстве и получили подробные ответы», — добавили в пресс-службе министерства образования региона.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.