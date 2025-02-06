Студентам Московской области рассказали о кибербезопасности

Главными темами лекций стали цифровая трансформация и защита от мошенничества, передает пресс-служба банка.

Специалисты рассказали о виде мошенничества с участием подставных лиц — дропов — которые помогают выводить или обналичивать похищенные средства. Несмотря на то, что дроп не является инициатором преступления, а только выполняет указания злоумышленников, он все равно становится соучастником преступной деятельности.

«Современные студенты — это поколение, которое определяет будущее нашей страны. Наша задача — обеспечить их актуальными знаниями, которые помогут не только достичь профессиональных высот, но и уверенно ориентироваться в цифровом мире. Мы гордимся тем, что можем внести вклад в их развитие и помочь им подготовиться к вызовам современности», — поделился управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

В ходе мероприятия, студенты узнали стандартные схемы вовлечения в мошенничество, среди которых могут быть приглашения на работу с обещанием быстрого роста заработка, просьбы незнакомых людей у банкомата помочь обналичить деньги, приглашения в псевдоблаготворительные фонды и псевдоволонтерские проекты, а также ошибочные переводы от незнакомцев с просьбой вернуть деньги на другой счет.

«Партнерство со Сбером — это значимый вклад в подготовку наших студентов к реалиям цифровой экономики. Такие инициативы не только вдохновляют их на новые открытия, но и дают практические навыки, которые помогут им уверенно шагать в будущее», — добавил директор Красногорского колледжа Сергей Демин.

Также он поблагодарил Сбер за возможность сотрудничества и за вклад в образование.

«Лекции были очень полезными! Я узнал много нового об управлении финансами, и мне понравилось, что нам дали конкретные советы по безопасности — теперь я точно буду внимательнее относиться к своим финансам в интернете», — считает студент 2 курса Красногорского колледжа Станислав Никитин.

Серия лекций от экспертов Сбера — часть масштабной образовательной инициативы, направленной на поддержку молодого поколения. Участие в подобных мероприятиях позволяет студентам не только получить теоретические знания, но и развить практические навыки, необходимые для профессионального роста.