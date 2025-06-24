Студентам могут повысить стипендии до прожиточного минимума

Он отметил, что текущие выплаты в 3-15 тысяч рублей требуют пересмотра, а прожиточный минимум (в среднем 19 329 рублей) должен стать целевым ориентиром.

Чернышенко, вспоминая свой опыт работы во время учебы, подчеркнул важность баланса между самостоятельным заработком студентов и государственной поддержкой. Он также напомнил о существующих мерах — именных стипендиях президента до 30 тысяч рублей и грантах для талантливых учащихся.

Реализация этой инициативы потребует значительных бюджетных средств, особенно с учетом региональной дифференциации прожиточного минимума. Властям предстоит найти оптимальный механизм повышения выплат, который не станет чрезмерной нагрузкой для казны.