Студентам Балашихи рассказали о производстве беспилотных летательных аппаратов
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В актовом зале структурного подразделения центра гидрометеорологии Подмосковного колледжа «Энергия» состоялась встреча студентов с представителями работодателя одного из подразделений 345 механического завода, находящегося в западной промзоне г. о. Балашиха, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Студенты специальностей 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» и 11.02.07 «Радиотехнические информационные системы» познакомились с деятельностью предприятия и узнали, что могут применить приобретенные во время обучения компетенции в полном цикле производства линейки беспилотных летательных аппаратов разной направленности.
«Компетенции, представленные на предприятии, дают возможность ребятам попробовать себя в разнообразной профессиональной деятельности», — добавили в пресс-службе министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.