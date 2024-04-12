Студентам Балашихи рассказали о производстве беспилотных летательных аппаратов

В актовом зале структурного подразделения центра гидрометеорологии Подмосковного колледжа «Энергия» состоялась встреча студентов с представителями работодателя одного из подразделений 345 механического завода, находящегося в западной промзоне г. о. Балашиха, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Студенты специальностей 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» и 11.02.07 «Радиотехнические информационные системы» познакомились с деятельностью предприятия и узнали, что могут применить приобретенные во время обучения компетенции в полном цикле производства линейки беспилотных летательных аппаратов разной направленности.

«Компетенции, представленные на предприятии, дают возможность ребятам попробовать себя в разнообразной профессиональной деятельности», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.