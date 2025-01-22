Студентам Балашихи рассказали, как стать предпринимателем

Круглый стол «Как стать предпринимателем» провели ко Дню студента в Балашихе на базе регионального колледжа «Энергия». Участниками стали студенты, интересующиеся предпринимательской деятельностью. Ребята смогли пообщаться с учащимися старших курсов, а также с приглашенными спикерами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат городского совета Александр Денежкин сказал, что подобные мероприятия в Балашихе проводятся регулярно, чтобы помочь студентам с выбором будущей деятельности.

«Мы довольно часто проводим такие встречи. Не только я, но и мои коллеги активно принимают в них участие. Это отличная возможность ответить на вопросы вчерашних школьников, которые только-только вступают во взрослую жизнь. Они могут пообщаться как со спикерами, так и со старшими, более опытными товарищами. И надо отдать должное местным колледжам, которые способствуют проведению подобных мероприятий», — сказал Александр Денежкин.

Цель спикеров — передать свой опыт юным студентам, чтобы в будущем у них не возникло проблем с выбором деятельности. Это относится не только к предпринимательству, но и к любой другой сфере.

«Было интересно послушать других ребят и их вопросы. Я понял, что для предпринимательства нужна какая-то идея и не могу сказать, что она у меня есть. Конечно, можно посоветоваться с более опытными людьми, но без идеи все теряет смысл», — поделился студент 3 курса факультета поварское и кондитерское дело Данила Горбулин.

Каждый год в Балашихе проводятся круглые столы на разные темы. На базе учебных заведений для студентов организуют встречи, способные помочь профессиональному развитию учащихся. Принять участие может каждый студент колледжа-организатора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.