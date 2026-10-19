Студента из Красноярска оштрафовали за шутку про Понасенкова в нацистской форме

В Красноярске 19-летнего студента Сибирского федерального университета оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики. Среди публикаций, которые ему вменили, был мем про «захваченного в плен солдата ВСУ Евгения Понасенкова», сообщает «Осторожно, новости» .

9 октября Свердловский районный суд рассмотрел дело в отношении 19-летнего студента СФУ. Его обвинили в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Парню вменили шесть публикаций на его странице во «ВКонтакте» с нацистской символикой. Например, 1 сентября 2021 года он запостил картинку немецкого солдата с надписью «Снова в Рейх! Польское наступление не остановить».

Кроме того, студенту вменили репост из паблика с мемами от апреля 2022 года: «В плен ВС РФ был захвачен солдат ВСУ Евгений Понасенков». К посту прикреплено фото историка в нацистской форме. В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Его оштрафовали на 1,5 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.