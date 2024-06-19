Студент Павловского Посада занял 2 место на конкурсе «Лучший доброволец „Абилимпикс“

Артем Пьянков является студентом-волонтером первичного отделения Движение Первых Павлово-Посадского техникума. Он принял участие в Областном конкурсе «Лучший доброволец „Абилимпикс“ — 2024 Московской области». Артем продемонстрировал высокий уровень профессионализма и социальной ответственности, благодаря своей безграничной преданности делу помощи людям с особыми потребностями и активному участию в социальных проектах, сумел завоевать второе место среди множества талантливых участников.

Областной конкурс «Лучший доброволец „Абилимпикс“ — 2024» стал площадкой для выявления и поощрения наиболее активных и инициативных добровольцев Московской области.

На конкурсе оценивались не только количество и качество реализованных проектов участниками, но и их способность к творческому подходу в решении социальных задач, умение работать в команде и влиять на развитие добровольческого движения в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.