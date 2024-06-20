Студент из Павловского Посада победил на Чемпионате по профессиональному мастерству

Студент Павлово-Посадского техникума Ермаков Станислав продемонстрировал выдающийся успех, завоевав 1 место на Итоговом (межрегиональном) этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», блестяще выполнив задания по монтажу, коммутации и программированию установки, а также цифровому проектированию, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках Чемпионата, организованного для выявления и поддержки талантливых специалистов в различных областях профессиональной деятельности, который проходил на базе «Сургутского политехнического колледжа» в городе Сургут из Павловского Посада Станислав Ермаков подтвердил высокий уровень своих навыков и знаний.

Конкурсные задания, включающие в себя монтаж, коммутацию и программирование установок, а также разработку цифрового проекта установки, требовали от участников не только глубоких теоретических знаний, но и практического опыта в этих сферах.

Успешное выполнение сложных технических задач и профессиональное цифровое проектирование позволили Станиславу занять почетное 1 место, опередив других участников чемпионата. Этот успех стал результатом усердной работы, таланта и стремления к самосовершенствованию.

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