Студент Раменского колледжа стал призером спартакиады России

сегодня в 14:01

Третьекурсник Раменского колледжа, обучающийся по направлению «Правоохранительная деятельность», Максим Глубоков завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по ушу. Соревнования проходили в рамках VI летней Спартакиады молодежи России в городе Вологда, сообщает пресс-служба администрации округа.

Максим выступал в составе сборной команды Москвы в весовой категории до 75 килограммов среди спортсменов 18-20 лет. Раменский студент успешно прошел отборочные этапы и вышел в полуфинал соревнований.

В решающем поединке за выход в финал Глубоков уступил более опытному сопернику из Республики Дагестан, однако сумел завоевать почетное третье место на престижных всероссийских соревнованиях.

Финальный этап Спартакиады молодежи России является одним из крупнейших спортивных мероприятий для юных спортсменов страны. Участие в таких соревнованиях требует серьезной подготовки и высокого уровня мастерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.