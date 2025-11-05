Студент Раменского колледжа Никита Каленышев принял участие в гуманитарной миссии на Донбассе в составе команды активистов «Молодой Гвардии Единой России». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Никита Каленышев обучается на пятом курсе по направлению «Монтаж и техническое обслуживание электронных приборов и устройств». Он также является заместителем председателя молодежного совета Раменской городской организации профсоюза работников госучреждений и исполняющим обязанности руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Раменского муниципального округа Московской области.

Во время миссии студент работал в отделении реанимации и интенсивной терапии, оказывая помощь пострадавшим в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Его работа включала в себя не только медицинскую помощь, но и моральную поддержку тех, кто пережил тяжелые испытания.

В колледже отметили, участие в гуманитарных акциях формирует у молодежи чувство ответственности за судьбу страны и ее граждан, а также способствует развитию личностных качеств, таких как сострадание, стойкость и готовность прийти на помощь в трудную минуту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.