Студент Павлово-Посадского техникума взял золото на Всероссийском чемпионате

Студент Павлово-Посадского техникума Станислав Ермаков завоевал золотую медаль на Всероссийском чемпионате «Профессионалы». Ермаков занимается промышленной автоматикой. Это важная и востребованная сфера, играющая ключевую роль в современных промышленных процессах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» — это соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков. Состязания прошли по 55 компетенциям для конкурсантов основной возрастной категории и 20 — для юниоров. Участие в соревнованиях приняли не только ребята со всей России, но и из дружественных стран: Казахстана, Белоруссии, Китая, Киргизии, Узбекистана и другие.

«Станислав завоевал победу в компетенции «Промышленная автоматика». Это отличный результат, который подчеркивает высокий уровень подготовки и мастерства студентов Павлово-Посадского городского округа. Поздравляю Станислава и его наставника Дмитрия Александровича Стрелкина с победой! Желаю новых успехов и дальнейшего профессионального роста!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.