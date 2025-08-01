Студент МГИМО из Африки хочет, чтобы его дети были русскими

Африканский студент признался в любви к России и съездил в Донбасс

Студент из Бенина Феликс Еканлу Абиссое, учащийся на факультете международных отношений МГИМО, ездил с гуманитарной миссией в Мариуполь в Донецкой Народной Республике. Он помогал местным жителям с восстановлением домов и признался в любви к РФ, сообщает RT .

Феликс Еканлу Абиссое поехал в Донбасс, чтобы продемонстрировать любовь к РФ. Для этого он отправился в Мариуполь с Патриаршей гуманитарной миссией, которая набирала волонтеров.

В Донбассе африканский студент вместе с другими людьми помогал с восстановлением домов. Они чинили крыши и выполняли другие дела.

Молодой человек признался в том, что чувствует себя в России как дома. Он считает страну своей семьей. Из местной еды ему больше всего нравятся борщ и пельмени.

После окончания магистратуры в МГИМО Феликс Еканлу Абиссое планирует поступить в аспирантуру. Также он хочет научиться разговаривать на русском, английском и китайском языках.

«Уезжать из России я не планирую. Хочу остаться здесь и создать семью. Хочу, чтобы мои дети были русскими», — добавил студент МГИМО.