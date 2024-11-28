Студент королевского университета победил на Всероссийской олимпиаде

Студент Технологического университета им. А. А. Леонова стал победителем Всероссийской олимпиады, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

25 ноября 2024 года были подведены итоги студенческого этапа Всероссийской олимпиады по лексике английского языка Dictionaries are Students’ Best Friends для студентов вузов РФ, которая проводилась 10 ноября 2024 года.

Олимпиада была подготовлена и проведена кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна) при содействии Национальной ассоциации преподавателей английского языка NATE-Russia и территориальной профессиональной группы KoELTA ГСГУ.

В мероприятии показали свои знания 453 студента из вузов РФ и 7 студентов из вузов Казахстана. От предметной комиссии иностранных языков Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета им. А. А. Леонова в олимпиаде приняли участие двое обучающихся: Глеб Пономарев и Сергей Доронкин из группы МЭП-22.

Студент Глеб Пономарев занял первое место в олимпиаде и отлично показал свои знания.

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