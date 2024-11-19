Студент колледжа «Подмосковье» стал победителем Всероссийского конкурса

Студент второго курса колледжа «Подмосковье» Антон Иванов, обучающийся по специальности «Прикладная геодезия», завоевал победу во Всероссийском конкурсе семейных генеалогических исследований «Моя родословная» в рамках проекта «Наш краеведческий музей. Перезагрузка-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемония награждения победителей состоялась в конференц-зале гостиницы «Измайлово» в Москве. На мероприятии присутствовали представители образовательных учреждений, общественных организаций и государственных структур.

Антон Иванов представил творческую работу, посвященную своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны. Его исследование продемонстрировало глубокое знание семейной истории, уважение к подвигам предков и высокую степень патриотизма. Этот подход вызвал большой интерес у жюри и зрителей.

Организатором конкурса выступила Национальная ассоциация родителей при поддержке министерства просвещения РФ. Мероприятие реализовано в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Его главная цель — привлечь молодежь к изучению истории семьи и страны через личные воспоминания и архивные материалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.