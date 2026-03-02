Студент из Шатуры выиграл региональный этап чемпионата

Студент Шатурского энергетического техникума Дмитрий Гарькин стал победителем регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Электромонтаж», который завершился 28 февраля в Жуковском. Он представит Подмосковье на итоговом чемпионате России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий прошел на базе профессионального колледжа «Московия» в Жуковском. В соревнованиях участвовали 11 студентов.

В компетенции «Электромонтаж» Дмитрий Гарькин показал лучший результат. Он набрал 89 из 100 возможных баллов, опередив ближайшего соперника на 37 баллов. Участники выполняли задания в течение трех конкурсных дней: монтировали электрооборудование, проводили пусконаладочные работы, искали неисправности и программировали MHI-панели.

«Наш студент блестяще справился с конкурсными заданиями и доказал, что является безоговорочно лучшим электромонтажником региона», — рассказал наставник, преподаватель Шатурского энергетического техникума Николай Буслаев.

Он отметил, что оценка проводилась по итогам практического выполнения всех модулей. По словам организаторов, такие соревнования помогают выявлять талантливых студентов и привлекать внимание работодателей к перспективным специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.