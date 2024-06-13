Студент из Сергиева Посада участвует в итоговом этапе «Профессионалы 2024»

Студент Сергиево-Посадского колледжа Иван Коваль принимает участие в итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы 2024» по компетенции «Малярные и декоративные работы». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Соревнования проходят в Уссурийске. В первый день чемпионата участникам предстояло выполнить несколько заданий: подготовка поверхности — шпаклевание навески на два раза, шлифование, грунтование, окраска белой водоэмульсионной краской.

В пресс-службе ведомства добавили, что во второй день чемпионата на этой поверхности участники будут выполнять графическую работу на скорость; нанесение декоративных составов на модуле «Фристайл»; колеровка водоэмульсионной краски в цвета согласно эталонным образцам; выполнение модуля «Жесткая фреска» — приклеивание трафаретов; выполнение модуля «Обои».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.