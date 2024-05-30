Студент из Раменского победил в чемпионате по профессиональному мастерству

Студенты Раменского колледжа в составе сборной АО «Инерциальные технологии Технокомплекса» приняли участие в корпоративном чемпионате по профессиональному мастерству «МАСТЕР-КРЭТ» по компетенции «Электроника», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

По итогам соревнований студент Алексей Соколов занял первое место, Иван Соколов-Агеев — третье место.

В чемпионате приняли участие около 20 команд со всей страны. Специалисты соревновались в четырех направлениях: «Инженер-технолог машиностроения», «Инженерный дизайн CAD», «Рекрутинг» и «Электроника». В рамках соревнования участникам было необходимо выполнить разработку схемы, проектирование печатной платы, монтаж и сборку устройства, поиск неисправностей и ремонт устройства, а также программирование микроконтроллера, регулировку и измерение.

В пресс-службе ведомства добавили, что теперь призеров ждет подготовка к следующему этапу. Студенты будут представлять АО «КРЭТ» на корпоративном чемпионате «Время Первых».

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