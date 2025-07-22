Студент из Павловского Посада стал призером Всероссийского «Цифрового марафона»

Студент 3 курса Павлово-Посадского техникума Артем Пьянков стал одним из призеров масштабного Всероссийского конкурса цифровых навыков «Цифровой марафон 2025», организованного Сбером. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В интеллектуальном состязании приняли участие 110 тысяч человек со всей страны. Конкурс включал три уровня сложности: «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт». Артем, обучающийся по направлению «Информационные системы и программирование» и возглавляющий первичное отделение «Движения Первых» в своем техникуме, выступал в категории «Исследователь» и занял четвертое место.

Конкурс длился 150 дней, в течение которых участники ежедневно осваивали азы программирования и совершенствовали цифровые навыки. Ключевым инструментом большинства конкурсантов стал язык программирования Python. Более 60% участников выбрали его благодаря универсальности и широкому применению.

В колледже отметили, что высокий результат Артема стал возможен благодаря серьезной подготовке под руководством преподавателей Елены Усачевой и Елены Мишиной.

В ведомстве поздравили Артема с высоким результатом на всероссийском уровне и пожелали новых побед в мире IT.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

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