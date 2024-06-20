сегодня в 14:26

Студент из Павловского Посада стал победителем чемпионата по монтажному делу

Студент Павлово-Посадского техникума Станислав Ермаков занял первое место на итоговом межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Промышленная автоматика», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учащийся выполнил задания по монтажу, коммутации, программированию установок и цифровому проектированию.

Чемпионат проходил на базе Сургутского политехнического колледжа. Станислав продемонстрировал высокий уровень навыков и знаний под руководством наставника — преподавателя Дмитрия Стрелкина. Педагог работает в техникуме с 2017 года, является экспертом Региональных чемпионатов WorldSkills Russia и Национального чемпионата WorldSkills Russia Московской области по компетенции «Промышленная автоматика», активно участвует в реализации профессиональных образовательных программ техникума.

Конкурсные задания требовали от участников не только теоретических знаний, но и практического опыта в соответствующих сферах.

«Благодаря усердной работе, таланту и стремлению к самосовершенствованию, Станислав занял почетное первое место, опередив других участников чемпионата. Его успех стал важным достижением для техникума и подтверждением высокого уровня подготовки специалистов», — добавили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году студент занял 2 место в чемпионате по компетенции «Промышленная автоматика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.