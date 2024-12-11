Студент из Лобни — в числе призеров Всероссийского конкурса проектов
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Студент первого курса колледжа Лобни «Подмосковье» Рамир Ганеев принял участие во Всероссийском конкурсе проектов «История профессии в моей семье: суперпрофессиональная семья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Рамир стал призером конкурса «Лучший видеоролик». В своей конкурсной работе студент рассказал про своих родных и близких, которые работали и работают на железной дороге, и о том, что побудило и его выбрать профессию в этой сфере.
«Меня всегда привлекала профессия помощника машиниста, и когда я выбирал себе профессию, долго задумываться не пришлось, ведь с самого раннего детства я слышал рассказы от своих дедушек и бабушек об этой замечательной профессии», — поделился будущий железнодорожник.
Конкурс был объявлен в год семьи и проводился Институтом развития профессионального образования среди обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.
Главная цель его проведения — популяризация профессиональных династий, развитие преемственности трудовых традиций и укрепление авторитета человека труда.
Всего поступило 485 конкурсных проектов из 350 образовательных организаций 60 субъектов Российской Федерации.
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