Студент из Люберец представит свой проект в финале Всероссийского конкурса

Студент первого курса Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина, специализирующийся на эксплуатации беспилотных авиационных систем Михаил Кокая стал лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие задачи» в области «Беспилотный транспорт и логистические системы». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Большие задачи» представляют собой крупное событие для школьников и студентов, увлеченных научной или исследовательской деятельностью. Основная цель конкурса заключается в выявлении и развитии творческих способностей у молодежи, а также в стимулировании интереса к научной, инженерной и творческой работе, в популяризации научных достижений.

Михаил представил проект комбинированного FPV-дрона, способного выполнять различные задачи, включая поиск людей и доставку грузов как на земле, так и в воздухе. Этот дрон обладает уникальными возможностями интеграции функций воздушного и наземного транспорта, что делает его незаменимым инструментом для работы в экстремальных условиях. Благодаря передовым технологиям и инновационному дизайну, этот дрон открывает новые перспективы в области транспортировки и поиска, обеспечивая эффективность и безопасность в каждой миссии. Его работа была высоко оценена жюри.

Теперь Михаилу предстоит пройти заключительный этап конкурса, который пройдет с 10 апреля по 15 мая 2024 года. Участники должны обновить свои работы и загрузить окончательные проекты на платформу «Сириус.Онлайн» к 10 апреля. Проекты будут оценены экспертной комиссией конкурса. В финальном этапе примут участие около 3 тысяч человек из 86 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.



«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», – добавил глава региона.

