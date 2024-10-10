Студент из Красногорска стал победителем Всероссийского молодежного конкурса

Сергей Ермоленко из Тучковского филиала Красногорского колледжа стал победителем заочного тура Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО». Об этом сообщила пресс-служба администрации городскогоокруга.

Сергей представил творческую работу в виде сочинения-эссе на тему «Ленинград — город-герой». Его работа была высоко оценена жюри конкурса и признана лучшей в направлении «Меня оценят в XXI веке».

Успех Сергея — результат упорного труда, настойчивости и любви к истории своей страны. Сергей показал, что молодежь готова продолжать традиции своих предков и сохранять память о героическом прошлом.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.