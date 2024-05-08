Студент из Коломны занял 6 место на олимпиаде по истории предпринимательства

Студент факультета истории, управления и сервиса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Илья Альянов стал финалистом X Всероссийской олимпиады для студентов и аспирантов «История российского предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Илья стал победителем регионального этапа олимпиады и отправился на федеральный этап, который прошел в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В финале соревновались 62 студента из разных уголков страны.

Молодому историку удалось занять шестое место, побив свой личный рекорд. В прошлом году Илья занял седьмую строчку в списке сильнейших олимпиадников страны.

Интеллектуальные состязания «История российского предпринимательства» проводятся с 2015 года. Их организаторами выступают «Деловая Россия», Российское историческое общество и исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Участие в олимпиаде позволило Илье продемонстрировать свои знания и навыки в области истории предпринимательства, а также обменяться опытом с другими студентами и преподавателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.