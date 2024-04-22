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Студент из Чехова выступил в финале Всероссийского конкурса чтецов

Студент Чеховского техникума принял участие в финале IV ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса чтецов «Вы заслонили нас сердцами…», посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Егор Пьянов награжден дипломом финалиста и отмечен жюри специальным призом за выразительность и уникальность.

Фестиваль прошел в Красногорском филиале Музея Победы. В финале выступили более 50 чтецов из Московской области, Белгорода, Донецка, Нижнего Новгорода, Саранска и Краснодара. Всего на конкурс поступило 486 заявок.

Все участники читали произведения русских поэтов, некоторые читали авторские стихотворения. Выступления оценивало компетентное жюри.

Бонусом фестиваля стала экскурсия, проведенная для участников сотрудниками музея.

«Поздравляем студента и желаем дальнейших побед!» — отметили в ведомстве.

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