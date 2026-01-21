сегодня в 17:50

Студент и преподаватель Губернского колледжа Подмосковья выиграли медали на ралли-спринте

Команда Губернского колледжа Московской области 18 января завоевала медали на соревнованиях по ралли-спринту, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования по ралли-спринту прошли на площадке «РаллиКроссАрена». Студент Артем Паршин занял третье место в классах «Студенческий» и «Переднеприводные автомобили», получив бронзовые медали. Преподаватель Дмитрий Решетов завоевал серебро в классе «Переднеприводные автомобили».

В колледже подчеркнули, что автоспорт становится новым направлением подготовки специалистов. Для студентов созданы современные условия для практики, разработаны учебные планы и оборудована учебная трасса.

В Московской области для школьников и студентов доступно более 6 тысяч спортивных программ. Записаться в секции можно через Навигатор дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.