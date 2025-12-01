Студент Дмитровского техникума победил на межрегиональном кулинарном фестивале

Студент Дмитровского техникума Камиль Багиров завоевал III место на XVII межрегиональном фестивале кулинарного искусства среди студентов профессиональных образовательных организаций в номинации «Конкурс официантов». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс прохошел под эгидой Департамента образования и науки Ивановской области. Тема фестиваля — «Кулинарное путешествие по родному краю!» — позволила участникам не только показать свои профессиональные навыки, но и раскрыть творческий потенциал.

Это заслуженное признание является результатом упорного труда Камиля и профессиональной поддержки его куратор Романа Белова. Как отмечают в учебом заведении, именно благодаря совместным усилиям и наставничеству достигаются такие высокие результаты: «Мы выражаем огромную благодарность Камилю за проявленное усердие и за то, что он достойно представил наш техникум на межрегиональном уровне. Отдельная благодарность Роману Сергеевичу Белову за его вклад в подготовку талантливых специалистов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.