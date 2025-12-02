Студент Бронницкого колледжа участвует в финале чемпионата «Профессионалы»

Студент Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа Эдгар Минасян представляет Московскую область на финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы» с 30 ноября по 4 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 30 ноября по 4 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге проходит финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В этом году в соревнованиях участвует студент Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа Эдгар Минасян, который представляет Московскую область в компетенции «Кузовной ремонт».

Участники чемпионата соревнуются в различных аспектах работы с кузовами автомобилей, включая восстановление геометрии кузова, шпатлевку и покраску, замену деталей и диагностику повреждений. Эти навыки являются ключевыми для специалистов в области кузовного ремонта и демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки.

Чемпионат «Профессионалы» — масштабное всероссийское мероприятие, которое позволяет студентам и наставникам показать свои профессиональные навыки, обменяться опытом и установить контакты с работодателями и экспертами отрасли. Участие в соревнованиях способствует повышению квалификации и открывает новые карьерные возможности для молодежи.

