Студенческий сквер в Домодедове благоустроили на 48%
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
В микрорайоне Северный, рядом с филиалом РГГУ, подрядчик приступил к благоустройству сквера. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с коллегами и представителями общественности осмотрела ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
По словам Виталия Жукова, директора «Управления капитального строительства», строительная готовность объекта составляет почти 50%.
«Провели демонтаж всей плитки, обрезку деревьев, выполнили устройство опорной стены и частично высадили траву. Плитка уложена на 95 процентов», — сказал Жуков.
Также было установлено 12 опор освещения из запланированных 20.
Директор филиала РГГУ Евгений Сафонов отметил важность благоустройства для студентов.
«Это въезд в городской округ, и он должен выглядеть интересно и привлекательно. Это как открытка, показывающая, что весь город прекраснее», — сказал Сафонов.
Завершение благоустройства планируется к сентябрю, чтобы к новому учебному году студенты могли наслаждаться новым пространством. На территории разместят скамейки, смонтируют многофункциональную спортивную площадку и уложат асфальт на площади 1,6 тыс. кв. м.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.
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