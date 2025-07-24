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Студенческий сквер в Домодедове благоустроили на 48%

В микрорайоне Северный, рядом с филиалом РГГУ, подрядчик приступил к благоустройству сквера. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с коллегами и представителями общественности осмотрела ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам Виталия Жукова, директора «Управления капитального строительства», строительная готовность объекта составляет почти 50%.

«Провели демонтаж всей плитки, обрезку деревьев, выполнили устройство опорной стены и частично высадили траву. Плитка уложена на 95 процентов», — сказал Жуков.

Также было установлено 12 опор освещения из запланированных 20.

Директор филиала РГГУ Евгений Сафонов отметил важность благоустройства для студентов.

«Это въезд в городской округ, и он должен выглядеть интересно и привлекательно. Это как открытка, показывающая, что весь город прекраснее», — сказал Сафонов.

Завершение благоустройства планируется к сентябрю, чтобы к новому учебному году студенты могли наслаждаться новым пространством. На территории разместят скамейки, смонтируют многофункциональную спортивную площадку и уложат асфальт на площади 1,6 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

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