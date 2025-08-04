Студенческие стройотряды Подмосковья участвуют в двух Всероссийских проектах

Более 50 участников студенческих строительных отрядов Московской области активно трудятся на двух значимых Всероссийских проектах: IX студенческой стройке «Санкт-Петербург» и масштабном проекте Российских студенческих отрядов «Алабуга Строй» в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенческая стройка «Санкт-Петербург» проходит с 30 июня по 22 августа 2025 года. В сотрудничестве с бойцами из Ижевска, Перми, Омска и Санкт-Петербурга обучающиеся выполняют дорожные, штукатурно-малярные и подсобные работы, а также занимаются благоустройством территорий и подготовкой проектной документации. Участники работают на стратегических объектах города через партнёрские организации, включая ООО «Сетл Строй» и «Главстрой Санкт-Петербург». Для многих из них это первый самостоятельный профессиональный опыт в сфере градостроительства.

На всероссийской стройке «Алабуга Строй» 28 студентов из Подмосковья реализуют свой потенциал, участвуя в возведении жилого комплекса «Средиземный парк». Они занимаются отделочными, штукатурными и монтажными работами, что позволит создать новый микрорайон из 22 современных домов в Особой экономической зоне. Этот проект стал для участников практической школой строительного мастерства и возможностью работать плечом к плечу с 2 500 коллегами из разных регионов России.

«Участие в таких масштабных федеральных проектах, как стройка в Санкт-Петербурге и «Алабуга Строй», — это уникальная практическая школа высшего уровня. Они оттачивают профессиональные навыки в реальных условиях, работая плечом к плечу с опытными наставниками и тысячами сверстников со всей России. Этот бесценный опыт не только дает уверенность в своих силах и формирует портфолио, но и открывает двери в будущую карьеру», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В пресс-службе ведомства добавили, что студенты из Подмосковья также активно участвуют в строительстве и развитии инфраструктуры родного региона. В частности, уже второй год члены студотрядов успешно работают на проекте «ИнжСтрой», где выполняют малярные работы и другие задачи, способствуя развитию инфраструктуры области.

«Студенческие строительные отряды Московской области демонстрируют профессионализм и преемственность традиций студотрядовского движения, внося значимый вклад в развитие как культурной столицы, так и родного региона», — отметили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.