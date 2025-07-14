Студенческие сельхозотряды Подмосковья отправились на Камчатку и Сахалин

Более 100 участников студенческих сельскохозяйственных отрядов Московской области отправились во второй трудовой семестр на предприятия Дальнего Востока. Студенты будут обрабатывать рыбу на ведущих производственных площадках Камчатки и Сахалина, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Подмосковные студенты примут участие в сезонной деятельности на Всероссийском студенческом путинном объекте «Край Света» (Камчатка), межрегиональных объектах «Кехта» (Камчатка), «Оха» (Сахалин) и межрегиональной студенческой путине «Апукинское» (Камчатка). Перед выездом все участники прошли специальную профессиональную подготовку.

Для студентов это важный этап личностного и профессионального роста. Участники будут работать в суровом климате, освоят одну из ключевых отраслей российской экономики, познакомятся с природой Дальнего Востока.

Как отметили в региональном штабе студенческих отрядов, всего за два года путинное направление стало значимой частью молодежного трудового движения.

«Ребята не просто осваивают сложную, но важную для страны профессию — они вносят реальный вклад в развитие важных регионов России, становясь частью масштабных производственных проектов. Этот опыт учит преодолевать трудности, ценить командный дух и понимать, что созидательный труд лежит в основе настоящих перемен», — отметил руководитель Студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

По словам организаторов, проект наглядно демонстрирует потенциал студенческих инициатив в поддержке отечественной промышленности. По завершении сезона участники поделятся опытом с новыми участниками студенческих отрядов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.