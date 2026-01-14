Студенческие педагогические отряды Подмосковья провели зимние смены в детских лагерях

Зимние смены прошли на базе лагерей «Мир в лесу», «Мир в дружбе» и Let’s go Camp. Для детей подготовили тематические программы, посвященные новогодним праздникам и развитию коммуникации, командной работы, творческих способностей и личностного роста.

Участники студенческих педагогических отрядов работали вожатыми, старшими вожатыми и организаторами культурных мероприятий. Они круглосуточно сопровождали детей, организовывали образовательные, творческие и досуговые программы, а также поддерживали комфортную атмосферу в лагерях.

Анна Чауш, студентка университета и фотограф лагеря «Мир в дружбе», отметила, что зимняя смена позволила запечатлеть искренние эмоции детей и атмосферу праздника. Для студентов участие в сменах стало продолжением профессиональной практики и возможностью применить педагогические навыки на практике.

Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что зимние смены требуют максимальной вовлеченности и ответственности. Студенты успешно справились с задачей, обеспечив детям яркие и безопасные каникулы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.