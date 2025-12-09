Студенческие педагогические отряды Подмосковья начали работу в проекте «Авангард»

В Московской области стартовал проект «Авангард», который обеспечивает круглогодичное трудоустройство студентов в педагогических отрядах и развитие их профессиональных навыков, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

В Подмосковье начал работу трудовой педагогический проект «Авангард» для студентов вузов и колледжей. Инициатива реализуется в рамках деятельности Российских студенческих отрядов и направлена на круглогодичное трудоустройство молодежи, а также развитие их компетенций в работе с детьми.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что более 3600 активистов педагогического направления стали важной кадровой опорой для детских центров страны. По ее словам, запуск проекта позволит сделать работу студенческих отрядов круглогодичной и повысить уровень профессионализма.

Сейчас 50 студентов уже приступили к работе на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Все они прошли обучение в Школе вожатых и получили свидетельства государственного образца.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что проект открывает новые возможности для профессионального роста студентов и продолжения традиций педагогического движения.

Активисты организуют досуг и воспитательную работу со школьниками и курсантами Москвы и Подмосковья в возрасте 10–17 лет, следят за дисциплиной, безопасностью и реализуют воспитательные и оздоровительные программы. Смены длятся месяц, работа ведется по графику 5/2. В течение года в проекте примут участие более 600 человек.

Одна из вожатых, Ясмина Наконечная, рассказала, что участие в проекте позволяет применять знания на практике и видеть результаты работы с детьми.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по почте mosoblrso@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.