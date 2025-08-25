Студенческие отряды проводников Подмосковья обеспечивают комфорт пассажиров

В летний сезон 2025 года участники студенческих отрядов проводников Московской области активно трудятся по профессии «Проводник пассажирского вагона». Все студенты, задействованные в трудовом семестре, прошли полноценное профессиональное обучение и получили официальные свидетельства о присвоении должности, что позволило им приступить к работе в качестве подготовленных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Учащиеся работают в Пассажирском вагонном депо «Москва» Северо-Западного филиала AO «Федеральная Пассажирская Компания», обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров в поездах дальнего следования.

«Для студентов это уникальная возможность получить трудовой опыт и яркие эмоции. Работа проводниками позволяет им путешествовать по всей стране, посещая различные города России — от солнечной Анапы до заполярного Мурманска, а также знакомиться с людьми из разных уголков мира», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме летнего и зимнего сезонов пассажирских перевозок, участники отрядов могут работать круглый год, что открывает перед студентами широкие возможности для профессионального роста и карьерного развития в одной из ключевых отраслей.

«Для многих ребят это первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь. Они не только осваивают значимую профессию, но и учатся общению с людьми, решению нестандартных задач и ответственности. Видеть результаты своей работы в виде благодарных улыбок — это лучшая мотивация. Возможность путешествовать по всей России и своими глазами увидеть ее красоту делает это лето незабываемым», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Студенческие отряды проводников демонстрируют, как молодежные инициативы вносят реальный вклад в развитие сервиса и транспортной системы страны, обеспечивая преемственность традиций и высокие стандарты качества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.