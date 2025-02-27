Студенческие отряды Подмосковья оказали помощь и провели викторину для бойцов СВО

В Дмитровском округе прошла акция поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Мероприятие организовали участники студенческих отрядов Московской области совместно с Общественной палатой региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Волонтеры провели работы по благоустройству территории — очистили парковые зоны от осенней листвы и подготовили их к весеннему сезону. Завершилась акция интеллектуальной викториной для военнослужащих. Участники разделились на команды, отвечали на вопросы о культуре, дружбе и искусстве, отгадывали музыкальные композиции и обсуждали важные темы.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что шефская работа всегда была традицией движения.

«Каждый такой шаг — это путь к укреплению единства общества и осознанию молодежью своей роли в жизни страны», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.