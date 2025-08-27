Стройконтроль Подмосковья проверяет качество восстановления школы в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя специалисты управления технического надзора Подмосковья проводят приемку общеобразовательной школы, основанной в 1964 году, после масштабного восстановительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе ремонтных работ были выполнены следующие мероприятия:

восстановлена конструкция здания;

отремонтирована крыша;

реставрирован фасад;

полностью заменены инженерные сети;

установлены новые окна и двери внутри школы;

произведен ремонт помещений.

Также специалисты выполнили работы по благоустройству территории:

обновили дворы и придомовую территория;

восстановили и оборудовали спортивные площадки;

создали пространство для физкультуры и активного досуга учащихся.

По завершении приёмочных процедур школа сможет вместить более 700 учащихся, предоставляя им комфортные и безопасные условия для учебного процесса, соответствующие современным нормативным требованиям.

Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.