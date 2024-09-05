сегодня в 13:28

Стройготовность школы на 1,1 тыс мест в Мытищах составила 50%

В деревне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство школы на 1 100 мест. Общая строительная готовность составляет 50%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Образовательное учреждение возводится в рамках нацпроекта «Образование».

«Новую школу строят на улице Школьной. На площадке сейчас порядка 120 рабочих и 6 единиц техники. Ведется устройство фасадных конструкций, кровельные работы, монтаж инженерных систем — вентиляция, водоснабжение и отопление, электромонтажные работы, отделка помещений. На прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству — ведется устройство основания под спортивные площадки, проезды и тротуары», — уточняется в сообщении.

В образовательном учреждении общей площадью 17,7 тыс. кв. м предусмотрено размещение учебных классов и лабораторий, многофункциональных спортивных залов, актовый зал на 400 мест, библиотечно-информационный центр с ИТ зоной, обеденного зала на 400 мест, административных и вспомогательных помещений.

Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, блоки основной и старшей школы на 700 учеников.

В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство, создано спортивное ядро с игровыми и детскими площадками.

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.