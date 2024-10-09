Стройготовность школы на 1,1 тыс мест в Ленинском округе составляет 88%

В Ленинском городском округе подходит к завершению строительство школы на 1100 мест в ЖК «Эко Видное 2». Она возводится в рамках государственной программы Московской области с опережением сроков. На данный момент строительная готовность составляет 88%, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

«Строительство новых школ является для нас одним из главных приоритетов, так как число учеников в нашем округе постоянно растет. Каждый родитель хочет для своего ребенка самое лучшее, современное и качественное. Наша задача — своевременно предоставить детям эти условия», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что общая площадь пятиэтажного здания составляет почти 17 тысяч кв. м. В настоящее время на образовательном объекте завершаются фасадные работы, черновая отделка, укладка напольной плитки. Сейчас на стройке задействованы 211 человек и 14 единиц техники. Открытие новой школы запланировано на 2025 год.

Ранее сообщалось, что блок основной школы включает в себя гардероб, учебные кабинеты, спортивный зал с раздевалками и душевыми, помещение актового зала на 400 мест с эстрадой, столовую на 550 мест с пищеблоком полного цикла, библиотечно-информационный центр, а также административные помещения. Все проекты разработаны с учетом комфортного пребывания воспитанников и персонала учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.