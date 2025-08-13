Стройготовность нового корпуса Центра образования № 5 в Ногинске составляет 90%

В Ногинске Богородского городского округа на ул. Кирова завершается реконструкция Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева со строительством нового школьного корпуса на 950 мест. Строительная готовность объекта составляет более 90%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

«Ведется пусконаладка инженерных сетей, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству и озеленению территории», — уточняется в сообщении.

Новый корпус школы площадью более 12 тыс. кв. м состоит из блоков начальной, основной и старшей школы. В нем разместятся учебные классы и лаборатории, универсальные кабинеты, медицинский блок, спортивный и актовый залы, библиотека и столовая.

Также на территории школы обустраиваем стадион с беговыми дорожками, волейбольную и баскетбольные площадки, зону отдыха.

Открытие нового корпуса Центра образования № 5 планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.